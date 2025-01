Carenza medici, Occhiuto: “bandi ogni mese, poche domande per emergenza-urgenza”

Il governatore Roberto Occhiuto fa il punto sulle note difficoltà a reperire personale medico in Calabria: tramite un video postato sui suoi canali social, Occhiuto - che ricopre ancora le vesti di commissario ad acta per la sanità - ammette di aver pubblicato dei bandi "ogni mese", ai quali però si candidano in pochi.

"A noi servono 574 medici per guardie mediche. Facciamo bandi ogni mese, ne abbiamo trovati 28 a novembre e 16 a dicembre" spiega, evidenziando poi come il discorso sia più critico per l'emergenza-urgenza, dove "mancano 159 medici, abbiamo fatto avvisi per 159 medici e sono arrivate solo 13 domande. E non è detto che queste 13 domande poi accettino di andare all’emergenza urgenza, perché se uno ha fatto domanda anche per medicina generale va lì".

Ad essere ben coperto è proprio il reparto di medicina generale, dove "per 165 postazioni ne abbiamo trovato 131, quasi tutti". Occhiuto infine ha annunciato la seduta deliberativa sulla sanità - in programma per domani, mercoledì 22 gennaio - mentre per oggi dovrebbero essere pubblicati i primi DCA riguardanti l'Asp di Vibo e di Cosenza.