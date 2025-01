Asp e “Crisalide”: a Cosenza la prima giornata di Riabilitazione psichiatrica

“Rinascere insieme: voci di speranza e inclusione” è il tema della I° Giornata di Riabilitazione Psichiatrica, un evento organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’Asp di Cosenza, con il patrocinio della cooperativa sociale “Crisalide” e con la partecipazione della Rems di Santa Sofia d’Epiro e dei centri di Salute Mentale del DSM D che stanno effettuando riabilitazione psichiatrica.

La manifestazione, presentata da Roberta Rende e Carlo Catucci, si terrà a Cosenza lunedì 10 Febbraio alle ore 18.30, presso il Teatro comunale “Alfonso Rendano” con ingresso Gratuito (si consiglia la prenotazione telefonando al numero 3275699091 dalle 12 alle 14) e, per gli organizzatori, rappresenta non solo un momento di confronto e condivisione, ma una pietra miliare per sottolineare il valore della riabilitazione psichiatrica come strumento di rinascita, speranza e lotta al pregiudizio per affrontare le sfide della vita.

“Quando si parla di riabilitazione psichiatrica, parliamo di un processo profondo e trasformativo, che non si limita a interventi terapeutici ma abbraccia l’intera esistenza della persona. È il coraggio di affrontare le difficoltà quotidiane, di intraprendere un percorso di cura e soprattutto, di dimostrare che ogni sfida può diventare un’opportunità per rinascere” affermano gli stessi organizzatori.

Abbattere il pregiudizio significa riconoscere il valore della persona, educare la comunità, promuovere l’inclusione: la riabilitazione psichiatrica insegna che una società più giusta è una società che accoglie e valorizza la diversità, offrendo a tutti l’opportunità di contribuire e partecipare.

Attraverso il rafforzamento delle abilità personali, l’aumento della consapevolezza di sé e il supporto emotivo, si riducono significativamente i ricoveri traumatici. Restituisce dignità, fiducia e speranza, contrastando l’isolamento e promuovendo la connessione con gli altri.

Grazie ad iniziative come queste - hanno sottolineato ancora gli organizzatori - i Centri di Salute Mentale si stanno trasformando in veri e propri laboratori di vita, dove gli utenti non sono solo destinatari di cure, ma protagonisti attivi del loro percorso di crescita. Qui, possono riscoprire le proprie capacità, sviluppare competenze nuove e costruire relazioni significative.

“La Prima Giornata di Riabilitazione Psichiatrica, rappresenta un’occasione unica per dimostrare che, con il giusto supporto, ogni persona può ritrovare il proprio posto nella società. È una testimonianza del fatto che la salute mentale non è un privilegio per pochi, ma un diritto di tutti, raggiungibile attraverso percorsi personalizzati, rispettosi e umani. Ma non ci può essere rinascita senza una decisa lotta al pregiudizio. Liberarsi dallo stigma significa offrire alle persone uno spazio di accettazione, un luogo dove non si è giudicati ma ascoltati e sostenuti. È una battaglia di civiltà che deve coinvolgere tutti noi, perché il peso della sofferenza non può essere aggravato dall’indifferenza o dal giudizio della società”, afferma la dottoressa Marianna Ardillo, direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze ASP Cosenza.