Catanzaro, ruba un’auto e tenta la fuga: braccato tra le sterpaglie

Un uomo è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dopo un movimentato inseguimento terminato lungo la tangenziale est subito dopo la galleria di Mottola. Tutto è nato da una segnalazione telefonica circa un furto d'auto - una Fiat Panda 4x4 - nel quartiere Sant'Elia di Catanzaro, che ha permesso agli agenti di Polizia di giungere rapidamente sul posto e cogliere l'uomo sul fatto.

Di tutta risposta, questo avrebbe tentato la fuga a velocità sostenuta, spostandosi prima sulla tangenziale (procedendo in direzione sud), ed una volta braccato dalle volanti si sarebbe gettato dal mezzo ancora in movimento, mettendo a repentaglio la sua incolumità e quella di tanti altri automobilisti che transitavano sulla strada in quella strada.

Abbandonata l'auto, avrebbe poi tentato di fuggire a piedi tra le sterpaglie attorno alla strada, addentrandosi in un terreno sconnesso in direzione di una vallata adiacente. Li però è stato raggiunto e fermato dagli agenti, pur dopo aver tentato di aggredire i poliiziotti opponendo resistenza all'arresto.

Tratto in arresto in flagranza di reato - con l'accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale - a bordo del mezzo è stata rinvenuta anche una centralina elettronica modificata utilizzata proprio per bypassare l'impianto elettrico delle auto. L'uomo, pluripregiudicato e già noto alle forze dell'ordine, è stato dunque arrestato e trasferito nel carcere cittadino.