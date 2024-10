Auto rubate e reimmatricolate come “tedesche”: 21 indagati tra Catanzaro ed Aprilia

Sono accusati di far pare di una vera e propria associazione a delinquere dedita al riciclaggio di autovetture rubate tra l'Italia e la Germania le 21 persone indagate dalla Procura di Catanzaro, che dovranno rispondere a vario titolo di ricettazione e riciclaggio.

Un'indagine svolta dalla Polstrada del capoluogo calabrese con il supporto dei colleghi del compartimento di Roma, essendo il sodalizio dislocato proprio tra Catanzaro ed Aprilia.

L'operazione è stata ribattezzata One For Two, dal nome di una delle auto "preferite" dai ricettatori, ossia la Smart For Two Coupé.

Le vetture, trafugare prevalentemente nell'area romana, venivamo modificate in modo da cancellarne i dati originari, che venivano sostituiti con quelli di altri veicoli dello stesso modello repertiti da mezzi circolanti all'estero, in modo da risultare "puliti" e dunque vendibili.

I mezzi venivano così messi in vendita presso dei concessionari compiacenti, oppure piazzate grazie all'impiego di intermediari che procacciavano direttamente i clienti e persino tramite annunci online.

L'immatricolazione come auto tedesche avveniva poi tramite un'agenzia di disbrigo pratiche ubicata sempre in Calabria, nella Lodrice, che utilizzava i documenti di circolazione di auto incidentate o ritirate dalla guida ottenendo così targhe e carte di circolazione italiane.

A seguito dell'indagine, ancora in fase preliminare, sono stati recuperati e sequestrati oltre cinquanta veicoli, verosimilmente oggetto di riciclaggio.