Crotone. Continuano le piantumazioni, anche Via Gallucci si “tinge” di verde

Questa mattina è iniziato l’intervento di riqualificazione del verde sullo spartitraffico di Via Gallucci. Ne dà notizia il vicesindaco e assessore al verde pubblico, Sandro Cretella spiegando che l’intervento consiste nell’espianto e reimpianto di tutte le specie vegetali esistenti, a cominciare dalle oltre 50 piante di Cycas revoluta che verranno tutte ricollocate nelle parti terminali dell’asse viario e di tutte le varie tipologie di siepi preesistenti che verranno adeguatamente o ricollocate o mastellate e collocate presso il neo-istituito vivaio comunale.

Al termine dell'i espianto, verrà quindi ripristinato l’impianto di irrigazione e si procederà alla posa in opera di oltre cinquemila esemplari di metrosideros per oltre un chilometro di estensione.

Sarà l’unica specie vegetale presente sul posto per contribuire ad un maggiore ordine dell’intero asse viario, senza arrecare pregiudizio alla visibilità dei veicoli e dei pedoni.

"Si tratta di una delle più qualificanti azioni di riordino estetico contenute nel piano di azioni per l’anno 2024. Tutti gli interventi che stiamo realizzando hanno la precisa ambizione di rimediare al caos ingenerato negli anni passati, quando il verde pubblico non era sufficientemente inquadrato come elemento di bellezza della città e compartecipe fondamentale del decoro urbano cittadino. E’ nostro preciso intento proseguire anche negli anni a venire con importanti azioni in questa direzione» ha affermato il vicesindaco Cretella.