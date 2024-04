Crotone, si riqualifica la “strada parco”: piantumati 26 tamerici

"Questa mattina ha preso avvio l’attività di riqualificazione della strada parco di Via Peppino Impastato. Dopo il ripristino dell’impianto di irrigazione, è in corso la piantumazione dei primi 26 esemplari di Tamerice collocati a pari distanza". Lo comunica il vicesindaco del Comune di Crotone nonchè assessore al verde pubblico, Sandro Cretella.

Si procederà subito dopo all’acquisto e posa in opera di altrettanti esemplari e di altre specie vegetali sulla base di una progettualità elaborata internamente dagli uffici del settore tutela dell’ambiente diretto dall’architetto Elisabetta Dominijanni. Nel perseguimento dell’indirizzo impresso dall’amministrazione finalizzato al conseguimento di un maggior ordine estetico in città, le altre specie esistenti sull’area saranno prossimamente asportate e ripiantate in altre aree maggiormente compatibili.