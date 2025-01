Michele Affidato presenta i premi speciali per il Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo, giunto alla sua 75esima edizione, rappresenta un simbolo della cultura musicale italiana, capace di unire generazioni e di valorizzare la ricchezza artistica del nostro Paese.

Ogni anno, le luci del teatro Ariston si accendono per celebrare il talento e la creatività di artisti italiani, accompagnati da momenti di musica e spettacolo. Si rinnova anche quest’anno l’atteso appuntamento con l’arte orafa di Michele Affidato, il maestro che da 15 anni realizza i premi speciali per la kermesse.

A pochi giorni dall’inizio del Festival della Canzone Italiana, Affidato, all’interno del proprio showroom ha presentato alla stampa i premi speciali realizzati per l’edizione 2025, che si svolgerà dall’11 al 15 febbraio. Il maestro orafo ha avuto modo di raccontare il processo creativo e l’ispirazione dietro ogni opera, frutto di un lavoro meticoloso e di un’eccezionale maestria artigianale.

Tra i riconoscimenti spiccano il prestigioso "Premio della Critica - Mia Martini", assegnato dalla stampa specializzata, per celebrare le interpretazioni più emozionanti. Il Premio avrà due categorie: “Sezione Big” e “Sezione Nuove Proposte”.

Altro Premio particolarmente ambito, a cui il maestro ha dato forma, è il "Premio Sala Stampa - Lucio Dalla", dedicato alle preferenze espresse da giornalisti di radio, web e TV. Anche questo avrà due categorie.

Oltre ai premi già consolidati, ha realizzato, anche quest’anno, diversi premi tra cui: il "Premio Nuovo Imaie Enzo Jannacci", destinato all’interprete che meglio incarna l’ironia e la sensibilità del celebre cantautore milanese; il "Premio Numeri Uno - Città di Sanremo", ideato da Ilio Masprone e raffigurante la “Palma d’Argento”, celebra le personalità di spicco che hanno segnato la storia del Festival e che sarà assegnato al conduttore Carlo Conti.

I Premi “Dietro le Quinte”, invece, andranno ad artisti e personaggi che hanno contribuito a far conoscere il Festival di Sanremo nel mondo, tra questi: Max Brigante Dj Radio 105, Maurizio D’Avanzo storico fotografo del Festival, Stefano Senardi Direttore artistico, Paolo Sommaruga TG1, Iannarilli Lavinia Dirigente RAI1.

Premio per una carriera mondiale a Umberto Tozzi, Premio Speciale Super Hit 2024 ad Annalisa e il Premio per una carriera italiana a Shel Shapiro. Altra opera realizzata è il “Soundies Awards di Casa Sanremo”, nata da un'idea di Vincenzo Russolillo, Patron di Casa Sanremo che rappresenta il riconoscimento dedicato ai videoclip delle canzoni in gara al Festival, destinato alle case discografiche.

E ancora il Premio “Casa Sanremo” alla carriera a Pablo Reyes dei Gipsy King per i 38 anni di “Bambolero”, un successo planetario senza tempo. Da anni il maestro Affidato vive il Festival non solo sotto un profilo artistico ma anche nell’ambito del sociale e lo fa con due importanti eventi. Quale Ambasciatore Nazionale di UNICEF Italia, in collaborazione con Casa Sanremo, anche quest’anno promuoverà il convegno sul tema: “Sensibilizzare alla non discriminazione”.

Altro evento è il contest “Music for Change - Musica Contro le Mafie”, diretto da Gennaro De Rosa, uno dei più importanti Premi musicali europei a sfondo civile, quest’anno assegnato ad Acquachiara con il brano “Piacere, Sofia”. A dare forma a quest’ultimo riconoscimento è l’orafo-scultore Antonio Affidato.

Altri premi sono stati realizzati per il convegno “Nextgen Legality”, dove saranno presenti, tra gli altri: Claudio Martelli ex Ministro, Nicola Gratteri Procuratore di Napoli, Nino di Matteo sostituto Procuratore Dir. Nazionale Antimafia, ed i giornalisti Paolo Pagliaro e Ranucci Sigfrido. E ancora quelli per il “Christian Music - Festival della Canzone Cristiana”.

Alla conferenza stampa erano presenti oltre al Presidente del Premio Sala Stampa Lucio Dalla, Enzo Sagrigoli, Gennaro De Rosa di Musica contro le Mafie, il vice Sindaco Sandro Cretella, gli Assessori Maria Bruni, Nicola Corigliano e rappresentanti delle associazioni di categoria.

“Ogni anno il Festival di Sanremo rappresenta per il nostro brand un’opportunità speciale per raccontare, attraverso la nostra arte, la bellezza della musica e il valore della tradizione - ha commentato Michele Affidato - realizzare questi premi è un onore e una responsabilità che accogliamo con grande entusiasmo e dedizione.”