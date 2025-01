A Villa San Giovanni controlli su cento persone e veicoli: denunce, multe e ritiro patenti

Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, stamattina, i Carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni, hanno intensificato la vigilanza sulle principali arterie stradali e nei centri abitati, impiegando numerose pattuglie dell’Arma per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti.

Durante l’operazione, sono state controllate quasi cento persone e altrettanti autoveicoli, con particolare attenzione alla prevenzione delle violazioni al Codice della Strada.

A seguito di tale attività, sono state contestate infrazioni per un importo complessivo di quasi tremila euro, mentre tre patenti di guida sono state ritirate per l’uso del telefono cellulare durante la guida, una delle principali cause di distrazione al volante e di incidenti stradali.

Nel corso del servizio, inoltre, un soggetto è stato trovato in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente e, al momento del controllo, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici previsti. Per tale motivo, è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

L’Arma dei Carabinieri ribadisce l’importanza del rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e della lotta contro l’uso di sostanze stupefacenti, invitando tutti i cittadini a una condotta responsabile per tutelare l’incolumità propria e altrui. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni con la stessa determinazione, al fine di garantire un ambiente più sicuro per la collettività.