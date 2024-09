San Ferdinando, scoperta discarica abusiva di rifiuti pericolosi: denunciati in sette

Un'area estesa per oltre 150 metri quadri e completamente ricoperta da rifiuti è stata sequestrata, questa mattina, dai Carabinieri di San Ferdinando a seguito di una normale attività di controllo e pattugliamento del territorio. Si tratta di un'area nei pressi del cimitero cittadino, posta tra due arterie stradali principali, ed impiegata come discarica abusiva.

Al suo interno, sono stati distinti almeno cinque cumuli di rifiuti contenenti anche materiali pericolosi come l'amianto, motivo che ha portato al sequestro preventivo dell'intera area per evitare possibili contaminazioni. Successivamente, sono stati identificati i proprietari del terreno in questione.

Complessivamente, sono state denunciate a piede libero 7 persone con l'accusa di accumulo incontrollato di rifiuti che hanno portato alla formazione di una vera e propria discarica abusiva.