Scoperta nuova discarica abusiva a San Ferdinando: ricercato il proprietario del terreno

Una nuova discarica abusiva è stata scoperta nel territorio comunale di San Ferdinando, nel reggino. Lo rendono noto i Carabinieri della locale stazione, che hanno intensificato i controlli e la lotta verso i reati ambientali: già la scorsa settimana, infatti, era stata scoperta un'ulteriore discarica (LEGGI) con la conseguente denuncia di sette persone.

Questa volta è stata ritrovata invece un'area molto più grande, estesa quanto 5 campi da calcio, contenente rifiuti di ogni genere tra cui amianto, materiali edili, plastica, ferro, legno, vetro, ceramica e rifiuti speciali. Al suo interno anche un piccolo camion in stato di abbandono.

L'intera zona è stata sequestrata e resa inaccessibile, ed al momento sono ancora in corso le indagini per risalire al proprietario del terreno che ha permesso in questi anni l'accumulo incontrollato di rifiuti.