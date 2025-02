“Credito e legalità”: il convegno promosso da Confapi Calabria e Fidapa Cosenza

Un confronto aperto e di alto profilo su uno dei temi cruciali per lo sviluppo economico del territorio: il rapporto tra accesso al credito e rispetto della legalità. È questo il fulcro del convegno "Credito e Legalità", che si terrà sabato 1° febbraio alle ore 16.30 nella sala conferenze della Bcc Mediocrati di Rende. A renderlo noto gli organizzatori.

"L'evento - continua la nota - promosso da Confapi Calabria in collaborazione con la Fidapa Bpw Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) sezione di Cosenza, vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e giudiziario, con l'obiettivo di promuovere un sistema finanziario accessibile alle imprese che operano nel rispetto delle regole. L'evento avrà un focus particolare sull’importanza della trasparenza finanziaria come leva di sviluppo e contrasto alle pratiche illecite.

Ad aprire il convegno saranno Francesco Napoli (presidente di Confapi Calabria e vicepresidente nazionale di Confapi), Lucia Nicosia (presidente della Fidapa di Cosenza) e Franca Dora Mannarino, (presidente del Distretto Sud Ovest della Fidapa).

Il cuore dell’incontro sarà animato dagli interventi di figure chiave nel settore economico e legale: Nicola Paldino (presidente della Bcc Mediocrati), Marisa Manzini (sostituto procuratore generale di Catanzaro), Giuseppe Sifonetti (direttore della Direzione Provinciale di Cosenza dell’Agenzia delle Entrate) e Pierpaolo Bilotta (presidente della Filiera Servizi Confapi Calabria). A moderare il dibattito sarà Pasquale Mazzuca (direttore di Confapi Calabria).

Il dibattito si focalizzerà su un nodo centrale per il sistema economico: l’accesso al credito, spesso ostacolato da lungaggini burocratiche, tassi d’interesse elevati e, in alcuni casi, dall’infiltrazione della criminalità organizzata che tenta di insinuarsi nel tessuto imprenditoriale con canali di finanziamento illeciti".

"La Fidapa partecipa con grande soddisfazione a questo importante convegno sul tema "Credito e legalità", organizzato in collaborazione con Confapi – ha dichiarato Lucia Nicosia, Presidente della Fidapa di Cosenza –. L’accesso al credito e la cultura della legalità sono aspetti fondamentali per garantire una crescita economica sana e inclusiva. Oggi più che mai, è essenziale promuovere un sistema finanziario che operi in piena trasparenza e che sostenga in modo equo le piccole e medie imprese, così come le realtà che operano nel rispetto delle normative e dei principi di eticità".

Un concetto ribadito con fermezza anche dal presidente di Confapi Calabria, Francesco Napoli, che ha sottolineato come un sistema economico trasparente sia il vero motore per il rilancio del Mezzogiorno: "La sfida è quella di riuscire a costruire un ecosistema che premi le buone pratiche, favorendo l’accesso al credito per le imprese legali e punendo senza indugi quelle che si avvalgono di modalità illegali. Un sistema di credito sano, accompagnato da politiche pubbliche coerenti, è il motore che può favorire il riscatto di un intero territorio, riducendo le disuguaglianze e creando opportunità per tutti".

L’incontro di Rende sarà un’occasione per ribadire la necessità di una stretta collaborazione tra istituzioni, imprese e associazioni per costruire un futuro economico basato su regole chiare e condivise.

"La Fidapa, impegnata da sempre nella valorizzazione delle donne e del loro ruolo nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria – conclude Lucia Nicosia – sostiene con forza l’importanza di un’alleanza tra istituzioni, imprese e associazioni per costruire un futuro dove legalità e opportunità siano accessibili a tutti, senza discriminazioni e con il pieno rispetto delle regole. Confapi, con cui condividiamo l’obiettivo di promuovere l’integrità e la competitività, è un partner fondamentale in questo cammino. È un onore collaborare per sensibilizzare e informare sul valore di un sistema economico trasparente e responsabile".