Marijuana e hashish nascoste per la in casa, gliene trovano più di mezzo chilo

Oltre mezzo chilo di droga, esattamente più di seicento grammi tra marijuana e hashish, sono stati trovati in casa di un 51enne di Amantea, già noto alle forze dell’ordine, per il quale stamani sono inevitabilmente scattate le manette: dopo l’udienza di convalida si è visto poi sottoporre all’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia Giudiziaria

A fare la scoperta i carabinieri della Stazione locale che dopo averlo fermato sono andati nella sua abitazione, nella frazione di Campora San Giovanni, trovando in più punti dell’immobile degli involucri con all’interno lo stupefacente oltre a materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione. Un curioso particolare è l’immagine delle carte dei Pokemon trovate su alcune delle confezioni in plastica contenenti la droga.

Le attività di indagine sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Paola, retta dal Procuratore facente funzione Ernesto Sassano.