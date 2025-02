Chiama disperata il 112: “mi hanno violentata”. Arrestato uno straniero

Un 29enne ghanese è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Gioia Tauro con l’accusa di violenza sessuale, e su ordine del Pm di turno è stato poi condotto in carcere.

I poliziotti della Squadra Volante, dopo una chiamata d’aiuto giunta al 112 che denunciava l’accaduto, sono immediatamente accorsi nell’abitazione della vittima, trovandola visibilmente provata e riscontrandole evidenti segni della violenza subìta, sia sul viso che sul corpo. La stessa è stata poi affidata alle cure mediche dei sanitari del 118.

Subito dopo sono scattate le indagini, rafforzate dalle informazioni raccolte dalla donna e da un testimone che ha notato un soggetto darsi alla fuga.

In breve tempo gli investigatori hanno così individuato il presunto aggressore, il cittadino extracomunitario a cui carico vi sono anche precedenti per reati contro il patrimonio e per stupefacenti.