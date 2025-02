Svincolo Nord di Trebisacce e Opere Compensative: Incontro tra Anas e Sindaci

Si è svolto questa mattina, presso la sede Anas di Catanzaro, un incontro istituzionale volto a discutere della realizzazione dello Svincolo Nord di Trebisacce e delle opere compensative connesse. Alla riunione, presieduta dal Capo Compartimento Francesco Caporaso, affiancato dal Dirigente Responsabile Silvio Canalella, hanno partecipato il Sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, di Amendolara, Maria Rita Acciardi, il Sindaco di Albidona, Leonardo Aurelio, in rappresentanza anche dei Comuni di Villapiana, Plataci, Castroregio e Alessandria del Carretto.

L’incontro è stato un’occasione di confronto diretto con i vertici dell’Anas per esporre le esigenze dei territori coinvolti e valutare le possibili soluzioni infrastrutturali atte a garantire migliori collegamenti e uno sviluppo armonico della viabilità locale.

Nel corso della riunione, Mundo, ha avanzato una proposta concreta per la realizzazione di uno svincolo monodirezionale da e per Taranto, compatibilmente con le esigenze tecniche e ambientali dell’area. Tale soluzione si inserisce in un più ampio piano volto a migliorare l’accessibilità stradale per i Comuni interessati, favorendo la mobilità e la crescita economica del territorio.

Caporaso, a nome di Anas, ha mostrato attenzione e comprensione per le richieste avanzate dai Sindaci, evidenziando che la struttura tecnica dell’Anas Calabria sta già valutando la fattibilità della proposta. In particolare, è stato confermato che sono in corso studi mirati a individuare soluzioni che possano rispondere alle esigenze dei Comuni.

Nel corso del confronto, il Comune di Trebisacce ha inoltre ricordato di aver già trasmesso ad Anas una bozza progettuale redatta dal Dipartimento Infrastrutture dell’Università della Calabria, nella quale viene suggerita la realizzazione di uno svincolo monodirezionale nella parte nord, in corrispondenza dell’attuale svincolo adiacente al Consorzio di Bonifica.

A conclusione dell’incontro, Anas ha suggerito di avviare un’interlocuzione con la Regione Calabria per l’elaborazione di un accordo di programma che possa prevedere sia la realizzazione dello svincolo sia la definizione delle opere compensative connesse.