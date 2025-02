Crotone ottiene nuovamente il riconoscimento di “Città che Legge”

"Crotone ha ottenuto per il biennio 2025 – 2026 la qualifica di Città che Legge, il riconoscimento che ogni anno il Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura rilascia ai comuni che sul proprio territorio promuovono il libro e la lettura". Lo comunica l’assessore alla cultura Nicola Corigliano.

"Attraverso la qualifica di Città che Legge si vuole riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale della città" prosegue l'assessore. "Tra l’altro ai comuni che hanno ottenuto la qualifica sarà riservata la partecipazione alle edizioni delle rispettive annualità dell’omonimo bando di finanziamento, destinato a progetti meritevoli che abbiano come obiettivo la promozione del libro e della lettura".

"La qualifica consentirà, inoltre, ai comuni situati nelle regioni meridionali, di partecipare alle edizioni del bando Biblioteche e comunità finanziate nelle annualità di riferimento. Il riconoscimento alla città di Crotone è dovuto in particolare al minuzioso lavoro dei funzionari della Biblioteca Comunale Armando Lucifero" prosegue. "Non a caso, qualche anno fa, alla Biblioteca Comunale fu conferito il premio nazionale per il libro e la lettura dal Cepell, per la realizzazione del Maggio dei Libri del patto locale per la lettura"

"Lavoro che continua nel tempo attraverso le numerose attività che l’assessorato e la Biblioteca propongono in materia di promozione della lettura" afferma in conclusione. "Proprio il prossimo 11 febbraio presso la struttura di via Vittorio Emanuele saranno premiati i primi tre classificati che nel corso del 2024 hanno letto più libri tra quelli delle collezioni della biblioteca comunale".