Fuscaldo. Cocaina e marijuana pronte per lo spaccio, finisce ai domiciliari

Nella mattinata di ieri i carabinieri hanno arrestato un 27enne pregiudicato di Fuscaldo, N.O. le sue iniziali, accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

L’uomo, alla vista dei militari, avrebbe provato a disfarsi di una parte dello stupefacente, lanciandolo da una finestra, senza accorgersi dei Carabinieri in borghese che avevano già cinturato l’area, e recuperando immediatamente la sostanza.

Anche in casa gli sono oltre 10 grammi di cocaina e alcuni grammi di marijuana, dei bilancini, del materiale per il taglio ed il confezionamento e più di 1700 euro in banconote di vario taglio.

In uno spazio ad uso comune del condominio il cane antidroga ha segnalato poi la presenza di altro stupefacente, circa 30 grammi di marijuana.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti mentre l’uomo, dopo l’arresto, è stato sottoposto ai domiciliari. Il servizio è stato condotto dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Paola e della Stazione locale, coadiuvati dal fiuto del cane del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, che nella stessa giornata hanno anche fermato due persone trovate poi con delle modiche quantità di cocaina e marijuana che detenevano per uso personale.