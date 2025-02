Spezzano. Canna fumaria in fiamme, a fuoco il tetto di un’abitazione

Un incendio divampato da una canna fumaria e poi propagatosi al sottotetto dalla struttura in legno e laterizi di una abitazione, ha tenuto impegnate, nel pomeriggio di oggi, le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza.

Il rogo, che ha coinvolto alcuni suppellettili e parte di mobilia, e scoppiato in via Umberto I a Spezzano della Sila, è stato completamente estinto dai pompieri che hanno poi messo in sicurezza l’area, evitando il propagarsi delle fiamme all’intera abitazione.

In via precauzionale sono state evacuate quattro persone in attesa di altre verifiche tecniche più approfondite. Non si registrano fortunatamente feriti.