Nasconde in casa droga e contanti: un arresto a Mileto

È stato fermato mentre cedeva un bicchiere di plastica ad uno sconosciuto, ed è stato trovato in possesso di oltre 300 grammi di marijuana. Succedeva ieri sera a Mileto, dove i Carabinieri hanno tratto in arresto un quarantenne del posto, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici.

La perquisizione è stata poi estesa anche all'abitazione dell'uomo, dove i militari hanno rinvenuto, nascosti in vari mobili, ben 11.300 euro in contanti. Il denaro, in banconote di vario taglio, era tutto impacchettato in varie confezioni.

Al termine delle formalità di rito, l'indagato è stato arrestato e posto ai domiciliari.