Cutro. Ruba 8mila euro in un bar, i carabinieri lo riconoscono

I carabinieri della Stazione di Cutro hanno denunciato per furto aggravato un uomo che nel cuore della notte si sarebbe introdotto in un bar cittadino, da una porta secondaria, e dopo aver forzato il registratore di cassa e un apparecchio cambiamonete, avrebbe portato via circa ottomila euro in contanti.

Il furto è stato denunciato il giorno dopo dal proprietario del locale. Provvidenziali, per arrivare ad identificare il presunto responsabile, sono state le telecamere della videosorveglianza, unite ovviamente alla conoscenza diretta del soggetto da parte dei militari, che lo hanno immediatamente riconosciuto dalle immagini.