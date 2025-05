Beccati a rubare mezza tonnellata di ferro, arrestati in quattro

Quattro persone, tutte con precedenti, sono state “beccate” da una pattuglia della Radiomobile dei carabinieri di Crotone, mentre sottraevano delle componenti metalliche da un ex impianto produttivo. Recuperata ben mezza tonnellata di materiale trafugato e ritrovato all’interno di due veicoli usati dai malviventi.

In un altro servizio, i militari della vicina Cutro hanno invece denunciato un’altra persona del posto per aver danneggiato e distrutto dei distributori automatici portando via il contenuto. Il soggetto è stato individuato grazie alle immagini della ideosorveglianza recuperate prontamente dai Carabinieri.