Cassano-Sibari: alle prossime amministrative Italia Viva appoggia Capasso

Si è tenuto nella giornata di giovedì un incontro tra il sindaco di Cassano All’Ionio Giovanni Papasso e il segretario cittadino di Italia Viva, Michele Guerrieri.

Come si ricorderà, il referente dei centristi Renziani, alle ultime elezioni Politiche, era stato candidato e aveva ottenuto circa il 10% dei consensi nella Città delle Terme.

"L’incontro di ieri - si legge in una nota di resoconto - è servito per una attenta disamina delle realizzazioni portate avanti a Cassano, Sibari e sull’intero territorio comunale dall’amministrazione comunale in carica nel corso del quinquennio e che ha trovato ampia condivisione in Guerrieri.

Si è trattato di un confronto civile e democratico sulle imminenti elezioni amministrative. Si è discusso di vari punti programmatici e della necessità di dare sia continuità e ma anche portare avanti un forte rinnovamento e un’aria di novità a quanto fin qui espresso dall’amministrazione che governa la città.

Guerrieri ha espresso condivisione e volontà di partecipazione per costruire insieme la nuova alleanza Civica-Democratica-Riformista che fa capo al sindaco Giovanni Papasso e parteciperà alla coalizione con propri candidati che confluiranno nelle liste in via di definizione in vista della nuova competizione elettorale.

Il leader cittadino di Italia viva, dopo aver ulteriormente consultato gli altri dirigenti locali del partito di Renzi, ha confermato al sindaco Papasso la disponibilità personale e quella di Italia Viva a condurre insieme la prossima competizione elettorale. Un accordo fortemente sostenuto, apprezzato e condiviso anche dalla commissaria regionale di Italia Viva, Filomena Greco.

Il sindaco Papasso, dal canto suo, ha espresso viva soddisfazione per il grande risultato politico conseguito e per l’affabilità e l’affidabilità degli altri dirigenti locali di Italia Viva. L’accordo, infatti, si basa su chiari connotati programmatici, di continuità per il bene del comune e dei suoi cittadini e per continuare sulla strada del buon governo di Cassano Sibari.

Papasso, in chiusura, ha fatto sapere che insieme e unitariamente a tutti gli altri dirigenti e componenti dell’alleanza Civica-Democratica-Riformista indicheranno nei prossimi giorni il nome del candidato a sindaco in vista dell’ormai imminente competizione elettorale amministrativa".