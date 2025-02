Elevata pericolosità sociale, emessi cinque avvisi orali nel catanzarese

Cinque avvisi orali emessi dalla Questura di Catanzaro sono stati notificati ad altrettanti soggetti residenti tra Catanzaro e Lamezia Terme, ritenuti particolarmente pericolosi in quanto gravati da numerosi precedenti tra cui furto aggravato, associazione a delinquere, estorsione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, si tratta di: un soggetto di etnia Rom residente in Viale Isonzo a Catanzaro, già condannato in via definitiva per estorsione continuata in concorso; quatto soggetti residenti a Lamezia Terme gravati da numerosi precedenti penali, anche loro già condannati per ricettazione in concorso.

Per tutti e cinque i soggetti è stato dunque emesso e notificato l'avviso orale, con l'obiettivo di dissuaderli dal mantenere condotte criminose e tutelare la sicurezza pubblica.