Tragedia nel cosentino, travolto e ucciso da un furgone

Alessandro Guerra

Un uomo di 41 anni, Alessandro Guerra, è deceduto in un incidente avvenuto questo pomeriggio nella frazione di Settimo, a Montalto Uffugo, nel cosentino

La tragedia si è consumata in via Malagodi: da quanto appreso la vittima era impegnata in dei lavori di trasloco quando un furgone l’ha travolta, forse a causa di un malfunzionamento del freno a mano o per il fatto che lo stesso possa non esser stato inserito o quantomeno azionato male.

Inutili i soccorsi del Suem 118, arrivato subito sul posto, dove è intervenuto anche l’elisoccorso: per il 41enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, sarebbe morto sul colpo.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione locale. Presenti anche i Vigili del Fuoco.