Isola sotto la lente: controllate oltre 270 persone, scattano multe e sanzioni

Un imponente servizio è stato disposto dal questore di Crotone, Renato Panvino, nella città di Isola Capo Rizzuto, dove sono stati impegnati numerose pattuglie con lo scopo di prevenire e reprimere eventuali reati, così come per controllare pregiudicati sottoposti ai domiciliari e sorvegliati speciali.

Nel complesso sono state quindi oltre 270 le persone verificate, di cui 90 risultate presenti nelle banche dati della Polizia ed altre 91 che erano invece extracomunitarie. Quattro i controlli a casa di soggetti con precedenti di Polizia. Effettuata inoltre una perquisizione domiciliare.

151, invece, i veicoli controllati; tre le sanzioni al Codice della Strada, con una patente ritirata perché scaduta, una sospesa per guida con l’utilizzo di cellulare, ed una carta di circolazione ritirata per la mancata revisione del veicolo. Controllati infine due negozi.

In questo contesto, gli uomini della Polizia Amministrativa hanno verificato un’attività di somministrazione di alimenti e bevande riscontrando la presenza di slot machine non rispondenti alle caratteristiche previste dalle leggi.

Ne è quindi seguita una sanzione amministrativa da 20 mila euro e, contestualmente, si è proceduto al sequestro delle slot, della somma di 185 euro che ne era contenuta all’interno, e degli hard disk contenenti i dati delle giocate.

L’attività è stata inoltre sanzionata per la mancata Scia al Comune di Isola per la vendita al pubblico di profumi e prodotti cosmetici.

Personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile ha effettuato dodici controlli a soggetti sottoposti a detenzione o comunque ai domiciliari e una perquisizione volta alla ricerca di armi.

La Digos, invece, ha identificato quindici extracomunitari controllando la reale corrispondenza tra la dichiarazione di ospitalità e la residenza alloggiativa degli stessi ed il luogo di culto ubicato nello stesso comune.

La Polizia Postale ha effettuato dal suo canto una attività di osservazione su tre soggetti sospettati di reati informatici, mentre i colleghi della Ferroviaria hanno effettuato dei posti di controllo identificando 68 persone.

La Stradale ha controllato un’officina per la vendita di auto online accertando una vendita diretta al pubblico delle vetture e, quindi, sanzionando il titolare per l’esercizio abusivo dell’attività (per oltre 5 mila euro) e per la per la cattiva tenuta dei registri (per altri 308 euro) con l’intimazione alla chiusura dell’attività.