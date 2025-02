Avvocatura, a Cosenza l’evento AIGA con 250 professionisti da tutta Italia

Venerdì 21 e sabato 22 febbraio 2025 si svolgerà a Cosenza il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), con la partecipazione di oltre 250 avvocati provenienti da tutta Italia. I lavori si terranno presso la Camera di Commercio di Cosenza e avranno inizio il venerdì pomeriggio, dalle ore 15.30, con un convegno dal titolo: “Diritti fondamentali: il coraggio di essere umani”.

All’apertura dei lavori, affidata al presidente della sezione AIGA Cosenza, Giuliano Arabia, seguiranno i saluti istituzionali da parte delle Autorità civili, giudiziarie e forensi. Interverranno Franz Caruso (sindaco di Cosenza), Roberto Occhiuto (presidente della Regione Calabria), Maria Luisa Mingrone (presidente del Tribunale di Cosenza), Arturo Levato (primo referendario del Tar Calabria), Ornella Nucci (presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza), Rosario Maria Infantino (presidente dell'Unione regionale degli Ordini Forensi della Calabria) e Klaus Algieri (presidente della Camera di Commercio).

Intervento introduttivo di Claudio De Luca, presidente della Fondazione Scuola Forense della provincia di Cosenza, al cui interno è stato istituito il Centro studi sui Diritti Umani e Fondamentali “Stefano Rodotà”.

A seguire, la tavola rotonda moderata dalla giornalista Simona D’Alessio che vedrà la partecipazione di Roberto Mastroianni (presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado dell’UE e coordinatore della Consulta scientifica del Centro studi “Stefano Rodotà”), Anton Giulio Lana (presidente dell’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani), Raffaele Sabato (giudice della Corte Europea dei Diritti Umani), Gian Pietro Calabrò (già professore ordinario di Filosofia del diritto e componente della Consulta scientifica del Centro studi “Stefano Rodotà”), Mario Aiezza (componente Giunta nazionale AIGA e referente dell’Osservatorio Nazionale AIGA per le Carceri).

Le conclusioni saranno affidate a Stefania Pucciarelli (presidente della Commissione Straordinaria per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani del Senato della Repubblica).

Sabato mattina, invece, si svolgeranno i lavori del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione. Carlo Foglieni, presidente nazionale AIGA, afferma: “Siamo impegnati, da sempre, sul tema dei diritti fondamentali (tanto da vantare un dipartimento politico ad essa dedicato), la cui tutela impone un’attenzione continua e costante da parte dell'Avvocatura, attraverso tutte le sue componenti, istituzionali e politiche. La nostra Associazione - prosegue Foglieni - sostiene che la tutela dei diritti fondamentali rappresenta una precondizione dell'ordinamento giuridico (interno, sovranazionale ed internazionale), soprattutto in momenti, come quello attuale, caratterizzati da eventi bellici e trasformazioni geopolitiche le cui ‘prime vittime’ rischiano di essere, appunto, i diritti umani”.

“AIGA è orgogliosa di dedicare una così rilevante riflessione al tema dei diritti fondamentali nell’appuntamento politico più importante per l’Associazione ovvero il Consiglio Direttivo nazionale, mettendo a confronto i massimi rappresentanti delle giurisdizioni, sovranazionali ed internazionali, con esponenti delle istituzioni e delle rappresentanze forensi, del mondo dell’accademia e della sfera politica”, sottolinea Valerio Zicaro, tesoriere nazionale e avvocato del Foro brutio.

Il presidente della sezione AIGA di Cosenza, Giuliano Arabia, si dice “fiero di ospitare il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione, che ritorna nella nostra città a distanza di un decennio. Sarà un momento di confronto importante sia in ragione del tema trattato, caro tanto all’avvocatura cosentina, quanto alla sua università, da sempre all’avanguardia nello studio e nella ricerca in tema di diritti fondamentali – che delle delicate questioni ed iniziative politiche portate avanti dalla giovane avvocatura. Sarà anche l’occasione per celebrare, durante i lavori del CDN, gli ex presidenti della Sezione di Cosenza alternatisi nel corso dell’ultraquarantennale vita della stessa”.