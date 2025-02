A San Ferdinando una sessione formativa sui tributi locali

Si è tenuta oggi a San Ferdinando una sessione formativa di alto livello sui tributi locali, un evento che ha visto la partecipazione di segretari comunali e responsabili finanza e tributi dei comuni della provincia. La giornata di studio è stata guidata dal dottor Pasquale Mirto, uno dei massimi esperti fiscali italiani, noto per i suoi prestigiosi incarichi nel settore della contabilità pubblica, per la pubblicazione di numerosi saggi scientifici e per la sua collaborazione con Il Sole 24 Ore.

L’incontro si è focalizzato sulle più recenti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, offrendo ai partecipanti un approfondimento tecnico e strategico sulle modifiche normative e le loro implicazioni operative per gli enti locali. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento e confronto per i funzionari comunali, chiamati a gestire le nuove disposizioni legislative.

L'organizzazione dell'evento è stata curata da Coim Idea, importante realtà locale di supporto ai comuni e agli enti territoriali, che ha scelto San Ferdinando per le sue caratteristiche di luogo ospitale e per l’importanza che questa città riveste nel territorio.

Tale scelta è legata anche alle iniziative intraprese dal Comune di San Ferdinando in tema di finanza locale e per la efficace gestione dei tributi e della riscossione, ritenuta indispensabile per garantire sviluppo e stabilità nell’ottica della ottimale e virtuosa conduzione di un ente locale.

Per il Comune di San Ferdinando, questa giornata ha costituito un’opportunità straordinaria, non solo per il prestigio dell’evento e del relatore, ma anche perché si inserisce in un più ampio percorso di rinnovamento amministrativo. L’Amministrazione Comunale ha infatti avviato un processo di internalizzazione della gestione dei tributi, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza ed economicità nella gestione diretta delle entrate locali.

“Questa iniziativa testimonia il nostro impegno per una pubblica amministrazione sempre più competente e al passo con i cambiamenti normativi” – ha dichiarato il Sindaco di San Ferdinando Luca Gaetano. – “Ringraziamo il dott. Pasquale Mirto per il prezioso contributo, Coim Idea per aver scelto San Ferdinando come sede di questo evento e tutti i partecipanti per l’attenzione dimostrata. Siamo convinti che investire nella formazione e nella conoscenza sia la chiave per offrire ai cittadini servizi sempre più efficaci e trasparenti”.

L’Amministrazione Comunale di San Ferdinando continuerà a promuovere tutte le azioni volte a investire nella formazione, sia per momenti di aggiornamento rivolti ai funzionari pubblici sia per offrire ai giovani nuove e concrete opportunità, nel solco di quanto già fatto con la realizzazione del’Its Mask Academy.