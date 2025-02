Strangola la moglie che riesce a scappare, poi tenta il suicidio

Avrebbe tentato di ammazzare la moglie, stringendole le mani al collo per diversi minuti non permettendole di respirare. La donna però è riuscita a divincolarsi e una volta liberatasi ha colpito il marito con un piccolo elettrodomestico che ha trovato a portata di mano per poi scappare e rifugiarsi in un altro appartamento dello stesso palazzo.

È quanto sarebbe accaduto - secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti del Commissariato di Siderno - nell’abitazione dei due coniugi, a Grotteria, nel reggino.

L’uomo, un 70enne, dopo il fatto, rimasto solo in casa avrebbe anche tentato di togliersi la vita, tant’è che un amico, avvisato dalla donna, e arrivato sul posto, lo ha trovato in condizioni gravissime.

Per lui è così scattato l’arresto con l’accusa di tentato omicidio e dopo le cure necessarie è stato portato nel carcere di Locri, dove resterà a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.