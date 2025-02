Le acque dell’autolavaggio finivano direttamente nella fogna: denunciato il titolare

Il titolare di un autolavaggio di Rosarno è stato denunciato a piede libero a seguito di una serie di controlli svolti dalla Polizia del commissariato di Gioia Tauro, assieme alla Guardia Costiera, volti al monitoraggio ambientale.

In particolare, nel corso del controllo è emerso come l'attività di autolavaggio sversasse tutte le acque reflue nell'impianto fognario, senza alcun trattamento. Circostanza che, assieme ad altre violazioni accertate, costituisce una notevole minaccia per l'ambiente.

Per tali motivi, l'attività è stata sequestrata preventivamente ed il titolare, oltre alla denuncia per sversamento illecito di acque reflue industriali, è stato anche sanzionato.