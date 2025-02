Precipitato dall’ottavo piano, non ce l’ha fatta il figlio del senatore Occhiuto

Non c’è stato niente da fare per Francesco Occhiuto, precipitato ieri sera dalla finestra di casa sul centralissimo Viale Giacomo Mancini, in pieno centro a Cosenza (QUI).

Un volo dall’ottavo piano che gli ha causato gravissimi traumi risultati purtroppo fatali nonostante il pronto intervento dei soccorritori ed una serie di interventi d’urgenza svolgi presso l’ospedale cittadino.

Nella notte il giovane è deceduto infatti all’Annunziata dove è poi rimasto nonostante si fosse paventato un suo trasferimento al Mater Domini di Catanzaro. Da quest’ultima struttura è stato infatti inviato a Cosenza un strumento Ecmo per la ventilazione extracorporea.

Francesco, appena trentenne, dottorando in psicologia, era il figlio maggiore del senatore di Forza Italia ed ex sindaco bruzio Mario Occhiuto come noto fratello del governatore Roberto Occhiuto, che in queste ore sta ricevendo una solidarietà bipartisan dal mondo politico ed istituzionale, a partire dal sindaco Franz Caruso, alla presidente della Provincia, Rosaria Succurro.

Vicinanza espressa anche dal vicepresidente del consiglio regionale, Filippo Mancuso, che ha rinviato una seduta di Consiglio in segno di lutto.

Al momento sono ancora in corso le indagini e gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, per cercare di ricostruire con precisione quanto successo ieri sera, attorno alle 20. Al momento, stando a prime informazioni, gli investigatori della Polizia non avrebbero però dubbi sulla volontarietà del gesto.