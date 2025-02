Morte Francesco Occhiuto, confermati per oggi i funerali

La chiesa di Santa Maria Madre a Cosenza

I funerali di Francesco Occhiuto si terranno alle 17.30 nella chiesa di Santa Maria Madre di viale Cosmai a Cosenza. La conferma è arrivata dopo che la Procura bruzia ha dissequestrato la salma del 30enne figlio del senatore di Forza Italia Mario Occhiuto e nipote del governatore della Calabria Roberto.

È stata difatti eseguita - come già annunciato - l’autopsia sul corpo del giovane (QUI), disposta dal Pm Mariangela Farro ed effettuata dall’anatomopatologo Silvio Berardo Cavalcanti. Per gli Occhiuto era presente l’avvocato Nicola Carratelli. Completato l’esame autoptico la salma è stata poi portata nell’obitorio dove è prevista la camera ardente.

Come noto Francesco Occhiuto è precipitato venerdì sera dall’ottavo piano della casa di famiglia (QUI), in pieno centro a Cosenza, rimanendo gravemente ferito. Vani sono stati i tentativi dei medici dell’ospedale Annunziata di tenerlo in vita: il trentenne è poi spirato nella notte successiva (QUI).