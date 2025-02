Tragedia Occhiuto, chiesa stracolma per l’ultimo saluto al giovane Francesco

Santa Maria Madre della Chiesa riempita da una marea di persone che non hanno voluto mancare di esprimere il proprio cordoglio e, soprattutto, manifestare la propria vicinanza alla famiglia Occhiuto nel giorno dell’ultimo saluto al giovane Francesco, secondogenito di Mario, ex sindaco di Cosenza e oggi Senatore della Repubblica, oltre che nipote del Presidente della Regione Calabria, Roberto.

Alle 17:30 si sono difatti svolti i funerali del 30enne, come ormai noto deceduto dopo una caduta dall’ottavo piano di un palazzo su viale Giacomo Mancini (QUI).

Una tragedia immane per la famiglia ed un vuoto incolmabile che Francesco lasacia nei cuori della famiglia, certamente, ma anche di quanti l’hanno conosciuto; un vuoto che, però, “sarà riempito dalla Parola di Dio”, come ha voluto sottolineare don Giacomo Tuoto, vicario episcopale per la pastorale sociale, la promozione umana e la cura delle fragilità dell'arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, durante la sua omelia.

Le esequie sono state celebrate da monsignor Nardino Bonanno, vescovo emerito di San Marco Argentano, mentre seduti ad ascoltarlo tanti ragazzi, amici di Francesco, stretti ai genitori Mario e Paola, al fratello Giovanni e alla sorella Maria Clara, mentre altre centinaia di persone hanno invece atteso il feretro all’esterno accogliendolo all’uscita con un lungo applauso.

In chiesa anche i parlamentari Maurizio Gasparri, Claudio Lotito e Licia Ronzulli; la sottosegretaria al Ministero dell’Interno Wanda Ferro; il Prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano; il sindaco bruzio Franz Caruso, e i rappresentanti di istituzioni sia regionali che locali.