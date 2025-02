Cade dalla finestra il figlio del senatore Mario Occhiuto, è gravissimo

È stato dapprima ricoverato nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza e poi trasferito in elisoccorso in quello di Catanzaro, e sta combattendo tra la vita e la morte, Francesco Occhiuto, figlio 30enne dell’ex sindaco bruzio e attuale senatore della Repubblica Mario Occhiuto, oltre che nipote del governatore della Calabria, Roberto Occhiuto.

Da quanto appreso il giovane, intorno alle otto di questa sera, è precipitato da una finestra della casa di famiglia, che si trova all’ultimo piano, l’ottavo, di un palazzo di viale Giacomo Mancini, in pieno centro cittadino.

Il giovane, dottorando in psicologia, è stato prontamente soccorso da un’ambulanza del 118 e portato in gravissime condizioni in ospedale dove i medici hanno fatto quanto possibile per salvargli la vita per poi deciderne il trasferimento all’Ecmo, il centro regionale per la ventilazione extracorporea dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del Mater Domini di Catanzaro.

Ancora da accertare la dinamica dell’accaduto.

