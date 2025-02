Processionaria, partiti a Crotone gli interventi di “bonifica” dei pini

Sono iniziati stamani, a Crotone, un serie di interventi contro la processionaria del pino: le attività sono partite nelle vicinanze di viale Ghandi, nell’area del quartiere di Tufolo, mentre altre – in base alle segnalazioni già pervenute – saranno effettuati nelle prossime ore in via Saffo, nel quartiere Papanice, in via Giovanni Palatucci, via Gallucci e piazza Marinai d’Italia.

Si tratta di insetti che possono provocare problemi di sensibilizzazione cutanea anche seri tanto all’uomo che agli animali, in particolare a quelli domestici.

L’invito del Comune, in particolare del vicesindaco con delega al verde pubblico, Sandro Cretella, è quindi ad evitare di sostare in prossimità delle piante e delle aree infestate, così come di non asportare o toccare i nidi con mezzi e modalità non idonei e senza adeguate protezioni perché si potrebbe venire a contatto con le larve eventualmente presenti all'interno.

Nelle zone infestate non vanno raccolte le larve né effettuati lavori che possano diffondere nell'aria i peli urticanti, ad esempio il rastrellamento delle foglie e lo sfalcio dell’erba. Infine, tenere sotto controllo bambini e animali domestici. Per gli addetti al settore, è necessario indossare i dispositivi di protezione individuale, ovvero tuta, occhiali, guanti e maschere.

Per informazioni e segnalazioni si può inviare una mail