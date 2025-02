Le Castella, la scuola è pericolante: scatta il sequestro, indagato il sindaco

Vi sarebbero dei problemi di staticità ed il concreto rischio di crollo alla base del sequestro del plesso scolastico Karol Wojytila di Le Castella, frazione di Isola Capo Rizzuto, circostanza che metterebbe a serio pericolo i bambini - della primaria e dell'infanzia - frequentanti l'istituto, di proprietà comunale.

Ma non solo: secondo la Procura di Crotone, che ha avviato un'inchiesta, sarebbero stati riscontrati anche degli abusi edilizi e l'assenza di agibilità dei locali oltra alla mancanza di documentazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nell'edificio, già da qualche tempo, erano state interrotte le attività didattiche al fine di svolgere dei lavori per ripristinare alcune criticità emerse nei mesi scorsi, quando numerosi genitori, preoccupati per la sicurezza dei loro figli, avevano segnalato anomalie e possibili problemi strutturali.

Emersero così le pessime condizioni di alcuni locali, con pezzi di intonaco cadenti, muffa sulle parenti e notevoli infiltrazioni d'acqua nei solai. Elementi riscontrati anche nei sopralluoghi dei Carabinieri, che questa mattina hanno posto i siglli alla struttura.

Al momento tutti gli studenti frequentanti l'istituto sono stati trasferiti (da circa due settimane) in un vicino plesso scolastico. Come atto dovuto è stato anche indagato il primo cittadino di Isola, Maria Grazia Vittimberga, con l'ipotesi di reato di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, nonché per violazioni delle normative in materia di edilizia e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.