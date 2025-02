Giallo a Falerna, due uomini trovati morti in casa: indagano i carabinieri

Sono ancora da accertare le cause della morte di due uomini, rispettivamente di 39 e 46 anni, trovati cadavere, stamane, nei loro appartamenti di Falerna, centro sulla fascia tirrenica lametina.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri che stanno eseguendo tutti i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

Oltre ai due - di cui non sono ancora state rese note le generalità - vi sarebbe una terza persona che si troverebbe al momento in ospedale, in gravi condizioni.

Secondo quanto appurato fino ad ora entrambe le vittime, che come dicevamo sono state trovate dai familiari nelle rispettive abitazioni, avrebbero trascorso insieme la serata di ieri.

Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di una overdose. Sui corpi non vi sarebbero segni evidenti di una qualche lesione.