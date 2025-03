Premio Italia Nostra: riconoscimento per chi protegge la bellezza di Catanzaro

Un riconoscimento che celebra chi si è distinto nel conservare e promuovere il patrimonio culturale della città, contribuendo alla sua valorizzazione e alla sua tutela.

Torna il Premio “Italia Nostra”. Dopo il successo del 2024, “Italia Nostra” presenta la seconda edizione della kermesse, che quest’anno si terrà venerdì 21 marzo alle 17.30, nella Casa delle Culture “Calderazzo” della Provincia di Catanzaro.

Il Premio si propone di mettere in luce e celebrare l'impegno di chi, con passione e dedizione, ha contribuito alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e naturale della città, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione Italiana.

Un’iniziativa fortemente voluta da “Italia Nostra” a testimonianza dell’impegno costante dell’associazione nel valorizzare e rispettare la bellezza e il bene comune, coinvolgendo attivamente la comunità locale nella tutela di ciò che rende unica Catanzaro.

“Con il Premio ‘Italia Nostra’ vogliamo celebrare coloro che, attraverso il loro impegno concreto, contribuiscono a costruire una comunità più attenta alla protezione della nostra identità culturale e paesaggistica. La tutela dei beni comuni è essenziale per la crescita della nostra città, e questi premi sono il riconoscimento a chi, con passione e competenza, lavora per questo obiettivo”, ha dichiarato la presidente Elena Bova.

Quest’anno, accanto alla consueta sezione dedicata ai Catanzaresi che si sono distinti per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, verrà introdotta una seconda sezione, che premierà coloro che si sono distinti nel campo sportivo, per aver contribuito alla coesione sociale e all’acquisizione di un forte senso di appartenenza alla comunità cittadina.

“Italia Nostra Catanzaro ha sempre avuto una grande ambizione: proteggere e valorizzare le bellezze del nostro territorio, contribuendo a costruire l’identità della nostra città - ha aggiunto Bova -. Il premio non si limita solo a celebrare l’impegno culturale e ambientale, ma intende anche dare valore a chi si batte contro l’impoverimento del nostro paesaggio e della nostra storia.”

Il Premio si configura dunque come un momento di riflessione e celebrazione dell’impegno civico e culturale, un’occasione per riaffermare il valore della bellezza come motore di cambiamento e progresso. In un periodo storico in cui le sfide ambientali e culturali sono sempre più urgenti, il riconoscimento si propone di dare voce e visibilità a chi, con azioni concrete, si impegna per preservare ciò che rende unica la città.