Slot abusive e scommesse clandestine: sequestri e denunce a Scilla

In un circolo ricreativo era possibile non solo puntare scommesse ma anche giocare d'azzardo: è quanto scoperto nei giorni scorsi dai Carabinieri a Scilla, nel corso di un controllo congiunto assieme a personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, volto al contrasto del gioco illegale ed alla tutela dei minorenni.

In particolare, all'interno di un locale del noto centro turistico, è stato rinvenuto un computer portatile utilizzato per puntare scommesse online su siti stranieri e non autorizzati, ma anche sei slot-machines completamente abusive, non collegate alla rete nazionale. Il tutto è stato sequestrato dopo un rapido accertamento, che ha permesso di appurare la totale assenza di autorizzazioni del circolo.

Al termine dei controlli - che avrebbero appurato anche la presenza di diversi minorenni tra i fruitori del luogo di ritrovo - oltre al sequestro sono state elevate due sanzioni a carico di due soggetti coinvolti nella gestione del circolo.