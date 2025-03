Maltempo, nuova perturbazione in arrivo: allerta gialla in parte della Calabria

Un'area di bassa pressione sta per raggiungere le coste meridionali dell'Italia, portando con se forti venti e piogge che perdureranno per almeno qualche giorno. Una "perturbazione internazionale" che coinvolgerà non solo le regioni più meridionali dell'Italia ma anche le coste della Tunisia.

Motivi che hanno spinto la Protezione Civile a diramare un'allerta meteo per la giornata di domani, 7 marzo, che sarà arancione sulla Sicilia e gialla su parte della Calabria e della Sardegna. Previste piogge sparse anche a carattere di rovescio oltre a forti venti di burrasca da quadranti orientali ed a mareggiate lungo le coste esposte.