Incendio veranda a Vibo: due persone soccorse insieme ai cani, il gatto non ce la fa

Due persone sono state soccorse alle prime luci dell'alba, intorno alle 5:50, dai Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, intervenuti in un appartamento in Via Grazia Deledda per via di un incendio che si era sviluppato all'interno di una veranda.

Il pronto arrivo dei pompieri ha permesso di spegnere le fiamme, oramai incontrollata, e soccorrere gli occupanti dell'immobile, rimasti intossicati dal fumo, assieme ai loro due cani, mentre nulla si è potuto per un gatto, rimasto ucciso proprio dal denso fumo.

Presenti tre automezzi, un'autopompa ed un'autoscala assieme a tre squadre di intervento, che hanno evitato il propagarsi delle fiamme ad altre parti dello stabile.