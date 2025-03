Cirò Marina sotto la lente della Polizia: controlli, perquisizioni e multe

Un’imponente controllo a Cirò Marina, è stato eseguito nelle scorse ore dagli uomini della Polizia di Crotone, che su ordine del questore Renato Panvino, sono stati impegnati in zona con numerosi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, personale della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Stranieri, della Squadra Mobile, dell’Anticrimine, della Digos, della Scientifica e della Stradale.

Il servizio è stato finalizzato alla prevenzione e repressione di reati, in particolare dello spaccio di droga oltre, alla verifica di pregiudicati sottoposti ai domiciliari e sorvegliati speciali.

Il bilancio complessivo è di ben 310 persone controllate di cui 83 risultate positive in banca dati SDI; 166 i veicoli fermati; 8 i controlli domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti di Polizia.

Nel dettaglio, gli agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno identificato 22 extracomunitari e denunciato un albanese che aveva il passaporto ma non aveva titolo per permanere in Italia, avviando di conseguenza le pratiche per eseguirne l’espulsione.

I poliziotti, in questi casi, verificano l’esatta corrispondenza tra la documentazione presentata all’atto del rilascio del permesso di soggiorno e l’effettiva domiciliazione degli stessi oltre alla risultanza di una reale lavoro con tanto di contratto.

I controlli mirano a controllare la regolarità degli stranieri nel nostro Paese ed eventualmente espellere quelli ritenuti pericolosi e non in regola con la documentazione.

La Polizia Amministrativa, invece, ha controllato tre negozi, tra cui una gioielleria, un centro scommesse ed un tabaccaio con licenza per le scommesse: quest’ultimo è stato multato per non aver esibito il listino prezzi mentre sono stati identificati i proprietari e i clienti presenti all’interno.

La Digos, poi, ha eseguito delle verifiche in una moschea non rilevando però la presenza di soggetti irregolari, mentre la Divisione Anticrimine ha controllato undici persone considerate pericolose e sottoposte a detenzione domiciliare.

Sempre nel corso delle stesse attività, gli uomini della Polizia Postale insieme ai colleghi della Squadra Mobile hanno effettuato cinque perquisizioni in altrettante abitazioni notificando due avvisi di conclusione di indagine.

La Polfer ha invece eseguito 45 controlli su cittadini presenti nei pressi della stazione ispezionando anche la tratta ferroviaria. Infine, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e della Stradale ha eseguito sette posti di controllo elevando cinque sanzioni per violazioni al Codice della Strada.