Ancora controlli nel Cirotano: sotto la lente pregiudicati ed irregolari

A distanza di due settimane (QUI) l’area di Cirò Marina e Cirò Superiore torna sotto la lente degli uomini della Polizia di Stato di Crotone, che nelle scorse ore hanno avviato un nuovo servizio sul territorio per contrastare i reati, soprattutto lo spaccio di droga, e verificare pregiudicati sottoposti ai domiciliari e sorvegliati speciali.

Attività che hanno portato a controllare oltre quattrocento persone, tra cui undici extracomunitari e ottanta tre che sono risultati positivi nella banca delle forze dell’ordine; centosettantacinque, invece, i veicoli verificati.

Nel dettaglio, in un bar sul lungomare di Cirò Marina il titolare è stato sanzionato per aver occupato senza autorizzazione circa 16 mq di suolo pubblico antistante il locale mettendoci tavoli, sedie, una recinzione ed una struttura metallica per una tenda.

In un altro bar, sempre a Cirò Marina, il proprietario è stato invece multato per non aver rispettato le procedure Haccp e per aver non aver reso noto al pubblico l’orario di effettiva attività affiggendo cartelli o altri strumenti. Si è poi accertato che il locale era condotto da una cittadina ucraina non regolarmente assunta.

Personale dell’Ufficio Immigrazione e della Digos, ha controllato invece una moschea indentificando undici extracomunitari. Lo scopo è quello di verificare l’esatta corrispondenza tra la documentazione presentata all’atto del rilascio del permesso di soggiorno e l’effettiva domiciliazione degli stessi oltre alla risultanza di una reale posizione lavorativa contrattualizzata.

La Divisione Anticrimine, insieme ai colleghi della Squadra Mobile, ha effettuato diciassette controlli a soggetti considerati pericolosi e sottoposti alla detenzione o agli arresti domiciliari.

Gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine, insieme alla Polizia Stradale, hanno effettuato venticinque posti di controllo elevando sette sanzioni al Codice della Strada (di tre per la mancata revisione, due perché senza assicurazione e una per la patente scaduta), procedendo inoltre al sequestro amministrativo di un’autovettura.

La Polizia Ferroviaria, infine, ha effettuato dei posti di controllo identificando sessanta tre persone e controllando quarantotto veicoli.

I servizi sono stati disposti dal Questore di Crotone Renato Panvino, ed hanno visto impegnati numerosi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, personale della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Immigrazione, della Squadra Mobile, dell’Anticrimine, della Digos, della Polizia Scientifica, della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria.