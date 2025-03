Decina 2025, Premio Sila ’49: domani si conosceranno i nomi e i titoli in concorso

In un’epoca in cui il dibattito culturale assume dimensioni sempre più globali, il Premio Sila ’49 continua a rappresentare un punto di eccellenza e di rinnovamento.

La Fondazione omonima, promotrice del primo riconoscimento letterario nato nel Mezzogiorno, presenta così la Decina 2025 che sarà illustrata domani, martedì 11 marzo, a mezzogiorno 12 presso la sede, nel cuore del centro storico di Cosenza. Anche per quest’anno si conosceranno quindi i nomi degli autori e i titoli che si contenderanno il prestigioso Premio.

Trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook del Premio Sila ’49, l’evento vede la partecipazione del presidente Enzo Paolini e della direttrice Gemma Cestari, a confermare la profonda attenzione verso la qualità e la rilevanza delle opere in gara.

In collegamento web ci saranno anche i giurati Valerio Magrelli, Emanuele Trevi e Nicola Lagioia per raccontare del loro prezioso contributo al processo di selezione e scelta dei dieci libri.

La conferenza segna l’inizio di una serie di incontri che, attraverso il confronto diretto con gli autori, daranno luce alle opere in competizione e formeranno la rosa dei cinque finalisti, preludio alla premiazione finale che coinvolgerà l’intera città di Cosenza.

La missione della Fondazione Premio Sila ’49, che dal 2010 si impegna a promuovere il dialogo culturale e a rinnovare la tradizione del Premio, “si riafferma in questo appuntamento come un momento imprescindibile per l’economia letteraria e la valorizzazione del patrimonio culturale del Mezzogiorno e dell’Italia”, viene sottolineato dall’organizzazione.