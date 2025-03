Aggressione Davide Ferrerio: Anna Perugino condannata a dodici anni

Davide Ferrerio

La Corte di appello di Catanzaro, ha condannato a dodici anni - per il reato di concorso anomalo in tentato omicidio - la 44enne Anna Perugino, accusata di essere l'istigatrice dell'aggressione compiuta da Nicolò Passalacqua (QUI), l'11 agosto del 2022, a Crotone, ai danni di Davide Ferrerio, io giovane bolognese che da quel giorno è in coma irreversibile.

Il Tribunale pitagorico, in primo grado, a maggio dell'anno scorso, le aveva inflitto una pena di otto anni (QUI). Condanna anche per il compagno della donna, Andrej Gaju, 37 anni - accusato dello stesso reato - che era stato precedentemente assolto.

L'avvocato Fabrizio Gallo, uno dei legali della famiglia Ferrerio, ha espresso soddisfazione per la sentenza. "Finalmente un giudice a Catanzaro ha dato giustizia ad una famiglia distrutta dal dolore".