Comune Savelli, sindaco sfiduciato: s’insedia il commissario prefettizio

Dopo che martedì scorso la maggioranza ha sfiduciato il sindaco di Savelli, Francesco Spina (eletto nel maggio del 2023), in attesa del conseguente decreto di scioglimento del Consiglio Comunale, nel piccolo centro del crotonese, stamani, si è insediato il Commissario prefettizio Domenico Campagna.

Funzionario amministrativo presso l’Ufficio Territoriale di Governo del capoluogo pitagorico, Campagna, assumendo i poteri spettanti a Sindaco, Giunta e Consiglio, avrà quindi l’incarico di assicurare il regolare funzionamento dell’Ente dove rimarrà fino al rinnovo degli organi elettivi, previsto nel prossimo autunno.

La nomina, decisa dal Prefetto di Crotone, Franca Ferraro, come dicevamo si è resa necessaria per la “cessazione dalla carica per dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri assegnati”.

Una decisione presa dai consiglieri Tommaso Frigoli, Chiara Anania, Salvatore Aricò, e Domenico Mirabelli, per la maggioranza, e da Domenico Frontera, Letizia Grazia Barbato e Franesco Benincasa.

Alla base della scelta “una profonda mancata condivisione della visione politica e disaccordi sulla gestione complessiva dell’ente” hanno affermato gli stessi consiglieri sottolineando la necessità di “un’amministrazione più coesa, trasparente ed efficace per affrontare le criticità attuali e garantire un futuro più stabile per il paese”.