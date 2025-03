Savelli: la maggioranza sfiducia il sindaco Francesco Spina

Comune di Savelli

In data odierna, martedì 11 marzo, la maggioranza del Consiglio comunale di Savelli, ha ufficialmente sfiduciato il sindaco Francesco Spina, eletto a maggio 2023.

La decisione è stata formalizzata dai consiglieri di maggioranza: Tommaso Frigoli, Chiara Anania, Salvatore Aricò, e Domenico Mirabelli.

Per quanto riguarda quelli di minoranza: Domenico Frontera, Letizia Grazia Barbato e Franesco Benincasa, dopo che per ben due sedute consecutive il Consiglio è andato deserto, impedendo così l’approvazione del bilancio comunale.

"Alla base di questa scelta, vi è una profonda mancata condivisione della visione politica e disaccordi sulla gestione complessiva dell’ente, in un contesto già complesso per il Comune. La situazione amministrativa, infatti, si è ulteriormente aggravata in seguito alla recente scoperta di un ammanco di denaro pubblico nelle casse comunali, rendendo ancora più urgente un cambio di rotta" commentano i consiglieri.

"Abbiamo ritenuto inevitabile questa decisione nell’interesse della comunità, sottolineando la necessità di un’amministrazione più coesa, trasparente ed efficace per affrontare le criticità attuali e garantire un futuro più stabile per il paese" concludono.