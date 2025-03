Incendio in un parcheggio comunale di Tropea, distrutti dieci mezzi

È ancora da chiarire la causa di un incendio divampato nella tarda serata di ieri a Tropea, nel vibonese, e che ha completamente distrutto ben dieci mezzi pubblici che erano fermi in un parcheggio comunale: il fuoco ha difatti coinvolto otto camion per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, una spazzatrice e uno scuolabus.

Sul posto, intorno alle 23 e 15, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco giunte dai distaccamenti di Ricadi e Vibo Marina che hanno circoscritto il rogo evitando che potesse propagarsi ad altri veicoli che erano parcheggiati nelle vicinanze.

Nelle operazioni è stata impegnata così una dozzina di uomini dei pompieri col supporto di cinque automezzi. Attualmente si sta provvedendo a spegnere gli ultimi focolai e alla messa in sicurezza del sito.

Sul luogo anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza: sono in corso gli accertamenti per comprendere l’origine del fuoco e al momento nessuna ipotesi viene esclusa.