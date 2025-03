Vibo. Grave incidente sulla statale 182, un morto ed un ferito

Un grave incidente stradale avvenuto sulla statale 182 “Delle Serre Calabre”, nel territorio di Vibo Marina, ha comportato la chiusura al transito, momentaneamente, dal km 1,000 al km 2,500, in entrambe le direzioni.

Il sinistro ha coinvolto due veicoli, un’auto ed un furgone, esattamene una Ford Focus ed un Fiat Doblò, con le persone rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo, causando un ferito ed un morto.

Per quest’ultimo, rimasto ferito seriamente, era stato fatto arrivare l’elisoccorso ma che è stato vano poiché la vittima è spirata prima del decollo; l’altro è stato portato invece nell’ospedale cittadino.

Presenti sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vibo Marina, i sanitari del Suem 118, le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della viabilità regolare nel più breve tempo possibile.

(aggiornata alle 10:35)