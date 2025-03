Spaccio di droga, perquisizioni ed indagati a San Giovanni in Fiore

Diverse cessioni di hashish, marijuana, cocaina ed eroina rilevate dai carabinieri di San Giovanni in Fiore, popolosa città della Sila Cosentina, hanno portato la Procura della Repubblica bruzia ad autorizzare una serie di perquisizioni.

Destinatari del provvedimento numerosi soggetti oggi indagati proprio per l’ipotesi di reato di cessione di droga, molti dei quali sono stati anche destinatari di un invito a rendere “interrogatorio preventivo”, così come precede la nuova normativa del Codice penale, ed emesso dal Gip presso il Tribunale di Cosenza. L’interrogatorio, come ormai noto, è propedeutico alla valutazione e all’adozione di una eventuale misura cautelare personale.

Le perquisizioni sono state eseguite dai militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri del capoluogo con il coordinamento della stessa Procura.