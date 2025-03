Il Magna Grecia Experience a Soverato per raccontare storie di cinema agli studenti

Gli italiani che fecero grande l’America, i campioni che hanno lasciato un segno nello sport, il ritratto di un’icona musicale calabrese, una storia di emancipazione femminile tra passato e presente.

La quarta edizione del “Magna Graecia Experience”, in programma a Soverato ogni mattina dal 18 al 21 marzo prossimi, rappresenta un nuovo tassello nel percorso del progetto, ideato da Alessandro e Gianvito Casadonte, e che coinvolgerà il pubblico degli studenti nella visione di film e in dibattiti con autori e importanti personalità del mondo cinematografico e televisivo.

Sede dell’iniziativa il teatro Comunale di Soverato, nell’ambito della rassegna sostenuta da Ministero della Cultura, Calabria Film Commission e Comune di Soverato.

Parteciperanno ragazze e ragazzi degli istituti scolastici superiori di secondo grado del territorio: IIS "Guarasci-Calabretta", Istituto Tecnico Tecnologico "Malafarina", Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera, Istituto Paritario Maria Ausiliatrice e Scuola Don Bosco.

Al centro un ciclo di proiezioni e incontri mirati a stimolare la riflessione su argomenti di profondo interesse, con la volontà di offrire una esperienza autentica di confronto culturale e di interazione. Si parte martedì 18 marzo, alle 10, con “Made in Dreams” di Valentina Signorelli e Cecilia Zoppelletto.

Il film racconta la storia unica di Amadeo Peter Giannini, fondatore di Bank of America e visionario d’altri tempi che ha contribuito alla nascita di Hollywood. Figlio di immigrati italiani a San Francisco, Giannini ha avuto un ruolo determinante nella finanza degli Stati Uniti soprattutto durante la Grande Depressione, elargendo prestiti alle comunità di migranti più disagiate ed emarginate del Paese. Grazie a lui sono stati realizzati grandi capolavori come Il Monello di Charlie Chaplin, Accadde una notte di Frank Capra e Biancaneve di Walt Disney. Se ne parlerà con Dario Enchelli, consulente di marketing e distribuzione.

Mercoledì 19 marzo i ragazzi avranno modo di ripercorrere sul grande schermo la storia di “Pietro Mennea-la freccia del Sud”, la miniserie tv diretta da Ricky Tognazzi, intervistato sul palco di Soverato dal giornalista Fabrizio Corallo. Pietro Mennea ha lasciato un ricordo indelebile nella storia dell’atletica e, più in generale, dello sport italiano di tutti i tempi. Medaglia d’oro nei duecento metri piani alle Olimpiadi di Mosca del 1980, detentore del record del mondo dal 1979 al 1996 con il tempo di 19”72 e unico duecentista nella storia dell’atletica mondiale a qualificarsi per quattro finali olimpiche. Un racconto vibrante e dal valore universale, scritto per regalare emozioni e celebrare un campione divenuto uno dei miti dell’immaginario sportivo internazionale.

Giovedì 20 marzo, alle ore 10, ospite del Magna Graecia Experience sarà Massimo Mauro, ex calciatore, dirigente e commentatore sportivo, che parlerà del libro “Gianluca Vialli: Le cose importanti”, raccontando l’esperienza condivisa alla guida della Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus. Un momento per ricordare e celebrare l’indimenticato Gianluca Vialli e la sua personalissima esperienza di resilienza di fronte alla malattia incurabile. Successivamente, spazio al cinema con “Mimi', tutti ne parlano io l'ho conosciuta”: a presentarlo sarà il regista Gianfrancesco Lazotti, che nel suo lavoro ha messo insieme una serie di preziose e stravaganti testimonianze che compongono il ritratto di un’artista unica ed icona calabrese, Mia Martini.

Venerdì 21 marzo, per la giornata conclusiva, sarà proiettato “Il mio posto è qui”, opera diretta da Daniela Porto e Cristiano Bortone. Un film che racconta, con verità e coraggio e un taglio fortemente realistico, una storia di amicizia ed emancipazione ambientata nella Calabria rurale degli anni ’40, sullo sfondo dei cambiamenti sociali dell’Italia del dopoguerra ed in una società ancorata alla cultura del passato. A confrontarsi con gli studenti sarà il protagonista Marco Leonardi, attore dalla pluriennale esperienza cinematografica iniziata come “Totò” di Nuovo Cinema Paradiso e passata anche per grandi successi internazionali con registi del calibro di Robert Rodriguez e Abel Ferrara.

“Il Magna Graecia Experience, per la sua quarta edizione, ha voluto dare continuità al proprio format pensato su misura di studente, per offrire alle nuove generazioni la possibilità di comprendere cosa si nasconde dietro la realizzazione di un film e di indagare, attraverso l’audiovisivo, la storia e l’attualità”. E’ il commento del direttore artistico Gianvito Casadonte. “Per parlare ai ragazzi è necessario entrare in sintonia con i loro sentimenti e con le loro aspirazioni: l’auspicio è quello di arricchire l’offerta scolastica con momenti di incontro e di confronto con registi, attori, addetti ai lavori, da cui possono arrivare stimoli preziosi per la crescita dei giovani e per la comunità”.

“Le attività e le iniziative previste dal Magna Graecia Experience sono in linea con la promozione e la nuova narrazione artistica del territorio e delle sue migliori energie”. Lo afferma il presidente di Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande. “Azioni sostenute da CFC e che si sposano con l’impegno di presentare agli studenti delle scuole alcune personalità e storie che hanno ben tracciato la loro vita con successi e belle imprese e che meritano di essere ricordate. Le nuove generazioni, attraverso la cultura e il cinema, possono scoprire e apprendere, farsi un’idea del mondo e sognare nuovi percorsi straordinari per la nostra terra”.

“E’ con grande entusiasmo che l’amministrazione comunale di Soverato si accinge ad ospitare, per la prima volta, il Magna Graecia Experience, mettendo a disposizione il proprio teatro per quattro giorni di iniziative di grande valore culturale e didattico”. Lo affermano il sindaco di Soverato, Daniele Vacca, ed il vicesindaco Emanuele Amoruso. “La formula originale e creativa di questo progetto rappresenta uno strumento importante per offrire ai ragazzi, anche al di fuori delle loro classi, l’occasione di parlare da vicino con chi dà vita alla magia del cinema, riflettendo su tematiche rilevanti e stimolando la curiosità. Un percorso che auspichiamo possa essere foriero di sviluppi ulteriori, con la volontà di creare una sempre più stretta sinergia con i progetti diretti da Gianvito Casadonte”. Tutti gli ospiti del MG Experience riceveranno i riconoscimenti realizzati dal prestigioso brand G.B. Spadafora.