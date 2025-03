I legami tra ecosistema e salute, esperti a confronto con gli studenti

“Salviamo l’Ambiente… a scuola di educazione ambientale e di inclusività per un futuro di Pace”. Questo il titolo dell’iniziativa che si svolgerà presso l’IIS Marconi-Guarasci, guidato dalla Direttrice Scolastica Veltri, e promossa dalla sezione di Castrovillare dell’Isde Italia Medici per l’Ambiente in collaborazione con “Solidarietà e Partecipazione”, con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza di prendersi cura dell'ambiente e comprendere i legami tra ecosistema e salute umana.

Il progetto, che partirà lunedì prossimo, 24 marzo, si articolerà con altri incontri nelle date del 31 marzo, 7 aprile e 15 maggio, coinvolgerà gli studenti di quattro plessi (comprensivi dell'IIS Marconi-Guarasci) di Cosenza, Montalto Uffugo, Scigliano e Rogliano, in attività educative, workshop interattivi che mirano a far comprendere l'importanza di un comportamento responsabile verso l'ambiente su argomenti come i determinanti ambientali di salute, i pesticidi e l’impatto sulla salute, l’inquinamento indoor e i campi elettromagnetici.

Educare i giovani a comprendere l'importanza di un ambiente sano per la salute umana. Sensibilizzare sull’impatto delle scelte quotidiane e promuovere comportamenti ecologici.

Con questi presupposti l’iniziativa si avvarrà della collaborazione di esperti del settore ambientale e sanitario come Ferdinando Laghi, Maria Belmonte, Maria Paola Montagna e Mariella Buono.